Museo Alarico, Caruso accelera: «Attendiamo l’ok dalla Regione, lavori al via il mese prossimo»

COSENZA Non solo nuove acquisizioni al Mab (si tratta di 10 sculture), a Franz Caruso basta cambiare una lettera ed ecco che all’ex Hotel Jolly prende forma il Mac – Museo Alarico Cosenza: «Abbiamo recuperato il finanziamento e presentato il progetto alla Regione – ha annunciato ieri il sindaco a margine della presentazione della sua vice Maria Locanto –, attendiamo la validazione e già nel mese prossimo contiamo di dare il via ai lavori».

L’area posta proprio alla confluenza dei fiumi Crati e Busento rappresenta per il primo cittadino un biglietto da visita per i turisti ma anche un luogo del cuore per i cosentini, “iconico” già dai tempi del palazzone brutalista beige che dopo essere stato albergo fu sede Aterp e infine ammasso di materiali ancora visibili dopo l’abbattimento dei piani alti: negli ultimi dieci anni i rendering del futuribile Museo dedicato ad Alarico si sono sprecati, mentre il (non) luogo ha continuato a essere teatro di degrado e rifiuti abbandonati, sotto l’occhio vigile della imponente statua del re dei Visigoti.

Quella di ieri è l’ennesima accelerazione di Caruso, che a fine ottobre aveva convocato attorno a un tavolo tecnico il dirigente del settore Lavori Pubblici di Palazzo dei Bruzi, Salvatore Modesto, i progettisti, il Rup, Maria Colucci, e l’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori. «Quello che abbiamo in mente di fare – aveva detto il sindaco – è una nuova casa dell’arte nella quale, oltre ai segni che riportano alla figura di Alarico, possano, in uno spazio polivalente, trovare collocazione forme artistiche aperte alle diverse contaminazioni e alla compresenza di opere appartenenti all’arte moderna e contemporanea, con un occhio particolare rivolto anche agli artisti emergenti. Attraverso una rimodulazione degli spazi, suggerita dai tecnici al lavoro, e che prevede una connessione tra spazi al chiuso e spazio all’aperto, in quest’ultimo caso si potrà pensare di allestire, come in una ideale prosecuzione del Museo all’aperto, uno spazio nel quale troveranno collocazione in modo permanente le opere scaturite dalle residenze dei BoCs art».

Con l’annuncio di ieri, e comunque in attesa dell’ok della Regione, sembra meno irrealizzabile l’obiettivo di poter ultimare il “Museo Alarico” insieme agli altri cantieri del Cis «nell’ottica di non lasciare opere incompiute sul territorio, ma con l’obiettivo – sono ancora le parole del sindaco –, non solo di chiudere tutti i lavori dell’attuale amministrazione comunale, come accaduto con Agenda Urbana con la chiusura dei diversi cantieri in due anni, ma anche quelli lasciati in sospeso dalla precedente amministrazione». (euf)

