Trump abbandona l’Ucraina e cerca l’intesa con la Russia

la riflessione

Si sarà reso conto Trump che la decisione di abbandonare l’Ucraina per l’Unione Sovietica è un gesto sfavorevole oltre che inqualificabile sul piano politico?

La maggior parte dei “quotidiani” nel commentare l’episodio, pongono l’attenzione sull’accordo che era stato raggiunto tra Ucraina e America, secondo il quale agli Stati Uniti sarebbe andato il cinquanta per cento delle riserve ucraine, inclusi petrolio, gas, infrastrutture e il diritto di prelazione per le risorse minerarie dell’Ucraina. Lo aveva confermato lo stesso Zeleschi in occasione del suo viaggio in America per chiedere che gli venissero consegnate le armi che il Congresso aveva bloccato.

Ciò avrebbe significato per gli Stati Uniti d’America di ricevere una parte consistente delle risorse ucraine. Senza considerare le riserve di minerali rari e di rilevanza strategica come la grafite, il litio, il berillio e il cerio neodimo che si vuole siano fondamentali per la difesa e per le tecnologie aerospaziali. Al pari dei minerali di rilevanza strategica come l’uranio e il lautamo considerati necessari non solo per le tecnologie aerospaziali, quanto per la difesa.

Probabilmente sarà stato l’articolo del Corriere della Sera ad oscurare alcuni “passaggi” delle notizie, a cominciare dalle parole di Trump con le quali ha definito Zelensky: guerrafondaio, buono a nulla e comico mediocre. Riuscendo, in compenso, a “canzonare” gli Stati Uniti facendo pesare loro di avere speso 350 miliardi di dollari per una guerra con la Russia che non avrebbe potuto vincere e che non avrebbe dovuto mai cominciare.

Tutto ciò è venuto a galla dopo l’avvicinamento tra Trump e Putin. Quest’ultimo accusa gli europei di essere stati loro a interrompere i contratti con Mosca. E aggiunge: Trump è un moderato con gli europei, nonostante lo abbiano trattato in modo rozzo.

Ecco come l’opportunità può anche fare cambiare un giudizio espresso solo qualche ora prima.

