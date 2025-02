il fatto

Un uomo è stato attaccato a coltellate tra le steli che compongono il Memoriale della Shoah nel centro di Berlino, a pochi metri dal Bundestag: lo riporta la polizia berlinese. L’uomo è stato gravemente ferito ed ora è in ospedale. La vittima, un turista spagnolo, non è in pericolo di vita, mentre l’aggressore è stato arrestato dalle forze dell’ordine dopo una breve fuga.

