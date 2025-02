Il sogno di Bruno: diventare consigliere federale degli atleti Fisdir. «Lo sport è per tutti»

la sfida

COSENZA L’atleta cosentino Bruno Aloe, capitano dell’Asd Nemo, è candidato come consigliere federale degli atleti Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali). Le elezioni di terranno a Roma domenica 23 febbraio.

«Impegno, passione e determinazione» che – scrive la sua squadra sui social formulandogli un grande in bocca al lupo – «ha sempre dimostrato anche in campo». Bruno vuole essere la voce di chi vive lo sport affrontando le sfide e promuovendo le opportunità per ogni atleta.

«Lo sport è bello, lo sport è per tutti!» dice Bruno nel suo invito a votarlo affidato ai social, «e io voglio portare avanti questa mia idea, questi valori, per raggiungere grandi traguardi insieme».

