Cosenza, è notta fonda. Tris del Palermo al “San Vito-Marulla”. Compleanno amaro per i Lupi

calcio serie b

COSENZA E’ notte fonda per il Cosenza. Perde in casa anche contro il Palermo e prosegue la sua marcia inesorabile verso la serie C. Ora il distacco della squadra rossoblù, sempre ultima in classifica, dalla zona playout è di otto punti e alla fine del torneo cadetto mancano soltanto undici giornate. Nel giorno del suo 111esimo compleanno il Cosenza incassa una pesante sconfitta con una squadra siciliana che vince dopo un mese (3-0). Nei primi 13 minuti il centravanti del Cosenza, Artistico, ingaggia un duello personale con il portiere Audero che in ben tre occasioni si fa trovare prontissimo alla respinta e un’altra volta si fa aiutare da un compagno di squadra per sventare la minaccia. Il rammarico per avere sprecato troppo si materializza al 29′ quando in una fase di stanca della partita il Palermo approfitta di una dormita generale della difesa di casa per portarsi avanti con Pierozzi che sfrutta a dovere un cross di Verre. Il raddoppio rosanero all’11’ della ripresa con un rigore di Brunori assegnato dall’arbitro Dionisi dopo una verifica al Var (mani di D’Orazio su cross dello stesso numero 9 siciliano). Il Cosenza esce di scena e dopo un miracolo di Micai su Brunori, il Palermo fa tris al 20′ con un sinistro di Pohjanpalo. Al 35′ ancora Micai dice no a Pierozzi. Al 42′ i silani colpiscono un palo con un colpo di testa di Gargiulo su angolo di Ricci. Finisce tra i fischi del “Marulla”.

Il tabellino

COSENZA (3-5-2): Micai 5.5; Hristov 5, Venturi 5, Caporale 5; Cimino 5 (12′ st Ricciardi 5), Charlys 5 (28′ st Rizzo Pinna 5), Gargiulo 5, Garritano 5, D’Orazio 5 (12′ st Ricci 5), Mazzocchi 5 (38′ st Fumagalli sv); Artistico 5 (28′ st Zilli 5). In panchina: Vettorel, Martino, Dalle Mura, Ciervo, Kouan, Sgarbi, Kourfalidis. Allenatore: Alvini 5

PALERMO (3-4-2-1): Audero 6.5; Baniya 6, Blin 6, Magnani 6; Pierozzi 6.5 (43′ st Buttaro sv), Gomes 6, Ranocchia 6 (39′ st Segre sv), Lund 6; Verre 6 (28′ st Vasic 5), Brunori 6.5 (28′ st Le Douaron 5); Pohjanpalo 6.5 (43′ st Di Francesco sv). In panchina: Desplanches, Sirigu, Insigne, Vasic. Allenatore: Dionisi 6

ARBITRO: Dionisi di L’Aquila 6.

MARCATORI: 30′ pt Pierozzi, 56′ Brunori (rig.), 65′ Pohjanpalo

NOTE: giornata serena, terreno di gioco in buone condizioni, spettatori 4.500 circa. Ammoniti: Charlys, Brunori, Pierozzi. Angoli: 10-2 (pt 5-2). Recupero: 1′ e 2′.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato