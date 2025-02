In Germania vince la Cdu di Merz, vola l’ultradestra

elezioni tedesche

BERLINO Friedrich Merz ce l’ha fatta e sigilla la sua vittoria come “storica”. I tedeschi hanno premiato la sua Cdu e gli hanno offerto il timone per le prossime consultazioni di governo.

Dopo una campagna elettorale tesissima, in Germania i numeri non lasciano troppi dubbi fin dagli exit poll: sarà lui il prossimo cancelliere. Olaf Scholz è sconfitto, lo ammette e si prepara a lasciare la scena, con un viso contrito ed esplicita «amarezza».

Mentre l’ultradestra, che si afferma per la prima volta come secondo partito nella Repubblica federale, raddoppia i consensi rispetto a quattro anni fa. Non è esplosa però, come pure si era temuto, oltre la soglia del 20%, da tempo previsto dai sondaggi.

«Benvenuti alla Konrad Adenauer Haus, in questa storica serata, il 23 febbraio 2025. Noi, la Cdu e la Csu, l’Unione, abbiamo vinto queste elezioni», ha scandito il rivale di Angela Merkel, arrivato al successo dopo aver incassato, nel passato, tante sconfitte. Ma ad aspettarlo c’è uno scoglio notevole: resta incerto che i numeri bastino per una Grosse Koalition a due, l’unica squadra ritenuta davvero stabile. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato