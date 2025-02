Cosenza in crisi nera, stasera torna Milicchio con “I fatti del calcio”. Ospiti Mutti, Valoti e Simoni

calcio in tv

COSENZA Sarà una puntata calda de “I fatti del calcio” quella che andrà in onda stasera su L’altro Corriere tv (canale 75). Giuseppe Milicchio tornerà infatti sull’ennesima sconfitta in campionato del Cosenza contro il Palermo, una debacle casalinga che avvicina sempre di più i Lupi alla retrocessione in serie C. Si discuterà, ovviamente, della posizione nuovamente in bilico del tecnico rossoblù Massimiliano Alvini e dei nuovi guai giudiziari del patron Eugenio Guarascio, coinvolto nell’inchiesta della Dda di Catanzaro sullo smaltimento illecito di rifiuti e presunto inquinamento ambientale.

Anche stavolta non mancheranno gli ospiti di prestigio, dall’ex allenatore del Cosenza Bortolo Mutti, agli ex calciatori rossoblù Gigi Simoni e Aladino Valoti.

Saranno presenti anche Sandro Mosca di Tuttosport e da Palermo Guido Monastra, un’icona del giornalismo rosanero. Infine, come sempre, spazio alla voce del tifoso, “l’uomo che chiude la porta”, il vulcanico Felice Arieta.

