‘Ndrangheta al nord, oggi a Trento la sentenza d’appello su infiltrazioni nelle cave di porfido

otto gli imputati

TRENTO Oggi la Corte d’appello di Trento emetterà la sentenza sulle presunte infiltrazioni della ‘ndrangheta nelle cave di porfido. Se per la procura generale sono da riconfermare le condanne inflitte in primo grado per associazione a delinquere di stampo mafioso e sfruttamento del lavoro, le difese hanno chiesto l’assoluzione degli otto imputati. Secondo la pm Teresa Rubini l’impianto accusatorio che ha portato alle prime sentenze di condanna non varia: 12 anni per Giuseppe Battaglia che secondo l’accusa avrebbe avuto un ruolo di spicco nell’organizzazione. Tra gli imputati anche la moglie e il fratello. Rischia 11 anni e 8 mesi Mario Giuseppe Nania. Imputati anche Demetrio Costantino, Antonino Quattrone, Domenico Ambrogio e Federico Cipolloni. Nel processo sono parti civili Cgil e Cisl del Trentino, la Provincia autonoma, il ministero dell’Interno e della Difesa, il Comune di Lona Lases, Arci, Libera e tre lavoratori cinesi. Il Comitato lavoratori porfido farà volantinaggio all’esterno del palazzo di giustizia per chiedere «che una volta per tutte la presenza della ‘ndrangheta nelle cava venga riconosciuta anche dalla società civile».

