Santanché: rifletterò sulle mie dimissioni ma da sola e senza ricatti

il caso

ROMA “Ho una certezza: i vostri attacchi e la vostra persecuzione non finirà qui. Sarò sempre sotto attacco, sono per voi il ‘male assoluto’. A breve ci sarà un’altra udienza preliminare e finora abbiamo solo sentito l’accusa. In quell’occasione farò una riflessione, per poter anche valutare le mie dimissioni. Ma la farò da sola, non avrò alcun tipo di pressione, costrizione o di paventati ricatti. Sarò guidata solo dal rispetto del mio premier, del Governo, della maggioranza ma soprattutto per l’amore per il mio partito dove certo io non vorrò mai diventare un problema ma continuare a essere una risorsa”. Lo dice Daniela Santanchè, ministro del turismo, al centro della mozione di sfiducia delle opposizioni che ne chiedono le dimissioni.

