LameziaEuropa, riunita l’assemblea degli Azionisti. Visita al cantiere Calabria Food&Tourism Academy

l’incontro

LAMEZIA TERME Presieduta da Leopoldo Chieffallo si è riunita nei giorni scorsi, in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della LameziaEuropa Spa. Ad apertura dei lavori assembleari il Presidente Chieffallo ha evidenziato che la società sta operando positivamente sulla base di quanto illustrato agli Azionisti nell’Assemblea del 26 novembre scorso nella Relazione di Aggiornamento sulla Gestione al Bilancio 2023. Si stanno rispettando gli impegni presi con Intesa San Paolo legati alla chiusura del mutuo ipotecario, sono stati stipulati i due rogiti previsti entro il 31 dicembre 2024 per la vendita di lotti nell’area Sir, sono stati alienati nel corso del 2024 gli ultimi lotti di proprietà nell’area Pip Rotoli, si raggiungerà l’obiettivo di chiudere positivamente anche il bilancio 2024 per il terzo anno consecutivo, stanno partendo operativamente i progetti su cui è impegnata la società in stretto raccordo con il Comune di Lamezia Terme quali Calabria Food&Tourism Academy e Smart Arena, mentre sul porto turistico sono in corso importanti interlocuzioni con investitori interessati a portare avanti concretamente il progetto. La società, nonostante le difficoltà ancora in essere a livello di equilibrio finanziario, che verranno affrontate entro marzo 2025 in maniera organica e sistematica, prosegue pertanto il suo percorso operativo e strategico finalizzato alla crescita del territorio ed allo sviluppo dell’area industriale di Lamezia Terme.

L’Assemblea degli Azionisti ha preso atto positivamente della sottoscrizione nei giorni scorsi presso la Regione Calabria del contratto con il raggruppamento costituito da Leonardo Spa e Novasistemi srl per la realizzazione dei lavori di Videosorveglianza e monitoraggio ambientale nelle aree industriali calabresi a valere sui fondi stanziati dal Pon Sicurezza pari a circa 20 milioni di euro che prevede in particolare l’ubicazione della Control Room del sistema nell’area industriale di Lamezia Terme presso la sede Corap/Arsai.

Il Sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro al termine dei lavori ha ringraziato il Presidente Leopoldo Chieffallo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Direttore Tullio Rispoli, per il lavoro importante portato avanti dalla società nel corso del 2024 e che oggi permette agli Azionisti di prendere atto, grazie al lavoro congiunto svolto, del raggiungimento di ulteriori importanti risultati quali la imminente chiusura a saldo e stralcio del mutuo ipotecario ventennale stipulato per acquisire le aree dai liquidatori Sir nel 2000; la chiusura in utile del terzo bilancio consecutivo; l’imminente cantierizzazione del progetto legato alla green economy promosso da un gruppo internazionale nell’area industriale di Lamezia Terme frutto di un lavoro sinergico tra Corap, Amministrazione Comunale e Lameziaeuropa; l’avvio dei lavori di Calabria Food&Tourism Academy di cui oggi, nella visita effettuata prima dei lavori assembleari, si è potuto apprezzare positivamente l’avanzato stato di realizzazione delle opere previste; il ruolo ormai assunto dal Centro Servizi, anche grazie alla operatività al suo interno da luglio scorso del presidio di Fincalabra, di centro per la formazione e promozione di iniziative e convegni legati al mondo delle imprese a livello regionale; l’avvio operativo del progetto Smart Arena insieme ai 20 comuni del comprensorio lametino sancito in questi giorni dall’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva degli interventi previsti e dalla erogazione della anticipazione del 10% da parte di Cassa Depositi e Prestiti per l’intervento infrastrutturale pubblico Lametino Digital Land finanziato con 7,5 milioni di euro. Sono questi, ha concluso il Sindaco Mascaro, esempi di grande capacità operativa e di buona amministrazione che hanno visto protagonista la società, nonostante le difficoltà gestionali sempre presenti e che pian piano insieme si stanno superando.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato