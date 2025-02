Pd Calabria, parte la stagione dei congressi (Regionale compreso). La deadline è fine giugno

l’agenda politica

CATANZARO Parte la stagione congressuale del Pd Calabria. Ad annunciarlo sulla pagina facebook del partito il segretario regionale democrat Nicola Irto al termine della direzione nazionale del Pd. «È positiva – scrive Irto – la decisione della Direzione nazionale del Pd di aprire nel 2025 una finestra congressuale da Nord a Sud. Ci saranno quindi tanti congressi, pure in Calabria e a tutti i livelli. Ciò consentirà al partito di aumentare la partecipazione democratica e di organizzarsi in maniera ancora più forte, anche in vista dei futuri impegni elettorali, guardando alla costruzione dell’alternativa alle destre». Questo il “dispositivo” approvato dalla direzione nazionale del Pd: «Le federazioni provinciali e regionali interessate dalla celebrazione dei congressi nel corso del 2025 dovranno procedere nella finestra temporale che va dall’1 aprile al 30 giugno 2025. Potranno andare oltre tale finestra le federazioni provinciali e regionali delle Regioni che nel corso del 2025 saranno chiamate al rinnovo del presidente e del consiglio regionale; in questi ultimi casi la decisione sulla data di svolgimento dei congressi è rimessa agli organismi dirigenti regionali, d’intesa con l’organizzazione nazionale». Secondo quanto riferiscono fonti del Pd calabrese, il dispositivo riguarda anche il congresso regionale del Pd calabrese, anche se verosimilmente questo potrebbe slittare a dopo l’estate. Ma intanto la macchina organizzativa anche dei democrat regionali si accinge a partire già dai prossimi giorni. (a. c.)

