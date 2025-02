Il dolce ricordo di Marica

la riflessione

Il 1 marzo il PD cosentino inaugurerà una sezione dedicata a Marica Zuccarelli.

Marica era una giovane mamma morta per una cosa che sembrava assai banale oltre due anni fa. Non l’ho conosciuta ma sono amico del padre, Raffaele, che è stato consigliere comunale e provinciale. Raffaele, la moglie Cettina, l’altro figlio Michel sono persone straordinarie. Che nel ricordo di Marica stanno facendo i nonni come se fossero autentici genitori. Seppure si tratti di un’iniziativa di partito è una cosa da elogiare.

Perché esalta il ricordo di una giovane donna invitando alla partecipazione.

Il PD non è il mio partito ma spero vivamente che quella sezione sia viva e piena di gente.

Per dimostrare che non si muore per sempre.