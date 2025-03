Catanzaro, Caserta: «Non guardo la classifica, mi interessa solo il percorso»

calcio serie b

CATANZARO Battendo la Reggiana domani pomeriggio al “Ceravolo”, il Catanzaro potrebbe accorciare ulteriormente il distacco dallo Spezia, terzo in classifica, che venerdì sera ha pareggiato nell’anticipo della 28esima giornata del campionato di serie B contro il Sudtirol. Guai, però, a fare discorsi di questo tipo a Fabio Caserta. «In settimana – ha detto oggi in conferenza stampa il tecnico giallorosso – ho sentito tanto fare queste ipotesi. Sicuramente la vittoria di La Spezia è stata bella e importante ma, sarò ripetitivo, a me non interessa ciò che fanno gli altri, non mi interessa la classifica. A me interessa il percorso che fa la mia squadra. Domani affronteremo una squadra con un organico di tutto rispetto, sarà una gara difficile con diverse difficoltà, forse un po’ di più rispetto alla precedente. Sicuramente lavorare in un ambiente positivo ci aiuta, ma noi dobbiamo cercare di mantenere alta la concentrazione». «Rispetto alla partita di andata – ha aggiunto Caserta – sarà una partita diversa, noi siamo diversi. La Reggiana ha giocatori di qualità e di gamba, soprattutto in attacco. Dovremo stare molto attenti. La classifica è corta, con due vittorie può cambiare il tuo campionato, compreso quello della Reggiana. Ogni partita, col passare delle giornate, diventa sempre più difficile ed equilibrato. Noi dovremo fare di tutto per fare una grande partita e portare a casa il risultato. Dovremo tenere alta l’attenzione. Dovremo continuare ad essere la squadra che non ha mai guardato la classifica e l’avversario». Sull’esultanza di Pittarello dopo il gol allo Spezia: «Fa capire quanto tiene alla squadra e sono contento per lui. Non gli ho detto niente, come non dico nulla a tutti i ragazzi, ma deve continuare a lavorare sodo, capisco che a volte le scelte possono non piacere, ma per me tutti i calciatori sono importanti». Sull’assenza di Quagliata: «Ho più di una soluzione, abbiamo recuperato Buso che può fare quel ruolo, come Seck. Ma posso scegliere tra tanti a centrocampo, così come in difesa». (redazione@corrierecal.it)

