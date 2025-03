Gettano pistola e munizioni dal finestrino dell’auto, arrestati nel Reggino

il fatto

REGGIO CALABRIA La polizia a Rosarno ha arrestato due uomini in flagranza per detenzione e porto illegale di arma da fuoco e munizioni. Agenti della Volante di Gioia Tauro, durante controlli di routine, nel transitare lungo la strada statale 18 di Rosarno, in direzione Gioia Tauro, hanno notato un’auto con a bordo due uomini di 42 e 28 anni pluripregiudicati. Insospettiti dal loro atteggiamento, i poliziotti hanno seguito la vettura che aveva accelerato la marcia nel tentativo di dileguarsi. Dopo aver imboccato una strada senza uscita, i due, ormai costretti a fermarsi, hanno gettato fuori dal finestrino una pistola con matricola abrasa e completa di caricatore, e un calzino con all’interno 15 cartucce, successivamente sono stati recuperati e sequestrati. I due sono ai domiciliari presso le rispettive abitazioni. (Agi)

