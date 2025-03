Accoltellato nel parcheggio di un bar, grave un 40enne

l’episodio

FROSINONE Sono gravi, ma non al punto di rischiare la vita, le condizioni di salute di un 40enne di Frosinone accoltellato nella notte tra venerdì e sabato scorsi in un bar trattoria lungo la Regionale ‘Monti Lepini’ in territorio del comune di Patrica. L’episodio è avvenuto nel parcheggio del locale e l’accoltellato ora si trova ricoverato nell’ospedale Spaziani del capoluogo ciociaro. La vittima è un agente di commercio che tratta prodotti per la casa, si trovava nel bar in compagnia di un amico con il quale stava bevendo una birra. Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri nel locale sono entrate tre persone con le quali c’è stato uno scambio di battute acceso. La presenza degli altri clienti ha messo fine alla discussione ed allontanato i tre. Alcune ore più tardi il 40enne è stato portato al Pronto Soccorso con ferite da arma da taglio, profonde ma non letali: stando al suo racconto è stato aggredito nel parcheggio quando ha finito la consumazione ed è andato a riprendere la macchina. Ai carabinieri non risulta, al momento, la presenza di testimoni. La vittima ha avuto la forza di rientrare nel locale e chiedere aiuto, facendo partire le telefonate al 112 ed al 118. I carabinieri della Compagnia di Frosinone hanno acquisito i filmati delle telecamere interne al locale per identificare i possibili aggressori. I sospetti sono concentrati su persone del posto, di età fra i 30 ed i 40 anni.