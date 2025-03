Catanzaro, frenata in casa contro la Reggiana: Scognamillo pareggia nella ripresa il gol di Vido

calcio serie b

CATANZARO Il gol di Scognamillo a un quarto d’ora dal termine regala il pareggio interno al Catanzaro, contro la Reggiana che era andata negli spogliatoi in vantaggio. Per gli emiliani aveva sbloccato il risultato Vido al 15′ pt. Nei sei minuti di recupero i giallorossi non riescono a passare in vantaggio, finisce in pari.

L’esultanza di Scognamillo dopo il gol che vale il pari

La partita

Finisce 1-1 una gara aperta e combattuta al Ceravolo tra Catanzaro e Reggiana. Caserta rispolvera Pontisso, conferma Pagano e lancia in avanti Pittarello. Dall’altra parte, la Reggiana punta su Marras dal primo minuto a sostegno della punta Vido che, dopo quaranta secondi, trova il primo tiro murato da Pigliacelli. Lo stesso attaccante sblocca il risultato al 15′ trafiggendo il numero uno avversario in uscita, al termine di una bella triangolazione, di prima, partita da Marras e Ignacchiti. I padroni di casa reagiscono con veemenza – conclusioni di testa di Pittarello e Iemmello – ma la Reggiana è pericolosa in contropiede, sfruttando gli spazi lasciati aperti, e con Ignacchiti due volte colpisce l’esterno della rete. Sul finire del primo tempo, annullato il pareggio per un fallo in attacco di Iemmello. La seconda frazione si apre ancora con una veloce ripartenza degli ospiti e il tiro di Reinhart murato da Pigliacelli. Scognamillo non trova la deviazione vincente da pochi passi, ma i calabresi dietro continuano a soffrire troppo. L’ingresso di Pompetti dà nuova linfa in mezzo al campo, Bonini trova un pericoloso tiro cross smanacciato da Bardi. Il forcing confuso del Catanzaro viene premiato alla mezzora con l’azione insistita in area di Iemmello e il tocco vincente di Scognamillo. I giallorossi ci provano fino alla fine, ma finisce in parità con il decimo risultato positivo consecutivo; per gli emiliani un punto che smuove la classifica in ottica salvezza.

Il tabellino

CATANZARO (3-5-2)

Pigliacelli 6.5; Brighenti 5.5, Scognamillo 6.5 (39′ st Buso), Bonini 5.5; Cassandro 6, Pontisso 5.5 (13′ st Pompetti 6.5), Petriccione 5.5, Pagano 5.5 (22′ st Seck 6), Situm 6; Iemmello 6, Pittarello 5.5 (39′ st Biasci). In panchina: Gelmi, Borrelli, Antonini, Compagnon, Ilie, La Mantia, Coulibaly, Corradi. Allenatore: Caserta 6

REGGIANA (4-3-3)

Bardi 6; Sampirisi 6, Meroni 6.5, Sosa 6.5, Libutti 6; Ignacchiti 6.5, Reinhart 6.5, Sersanti 6; Marras 6.5 (23′ Vergara 5.5), Vido 6.5 (22′ st Gondo 5.5), Portanova 6 (28′ st Girma 6). In panchina: Sposito, Cigarini, Fiamozzi, Pettinari, Maggio, Urso, Kumi, Kabashi, Nahounou. Allenatore: Viali 6

ARBITRO: Sacchi di Macerata 6

RETI: 15′ pt Vido, 30′ st Scognamillo

NOTE: giornata nuvolosa, spettatori 8825. Ammoniti Reinhart, Iemmello, Vido, Gondo, Scognamillo, Brighenti. Angoli 9-3. Recupero: 2′, 6′.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato