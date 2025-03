Droni per consegnare cellulari e droga nel carcere di Reggio Calabria. «Illegittimo l’arresto di tre giovani»

la decisione

REGGIO CALABRIA Nel pomeriggio di venerdì scorso sono stati arrestati a Reggio Calabria tre givoani ( A.D.C; S.V; D.G ) per aver tentato di introdurre telefoni cellulari, schede telefoniche e droga all’interno del carcere di Reggio Calabria attraversi l’utilizzo di droni. La polizia penitenziaria ha provveduto all’arresto. Nella giornata di sabato 1 marzo, su richiesta dei difensori: le avvocate Giorgia Greco e Valentina Anna Moretti, il Giudice del Tribulale di Reggio Calabria non ha convalidato l’arresto perché ritenuto illegittimo ed ha di conseguenza respinto la richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata dalla Procura Distrettuale. I tre giovani sono stati immediatamente rimessi in libertà. (f.b.)