Auto si ribalta a Catanzaro, una donna estratta dall’abitacolo – FOTO

CRONACA

CATANZARO Un incidente stradale è avvenuto questa mattina in località Buda, zona nord-ovest di Catanzaro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando centrale. Nel sinistro è rimasta coinvolta una Opel Corsa che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo fuori dalla carreggiata, ribaltandosi all’interno di una proprietà privata. A bordo dell’auto la sola conducente, rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo, ed estratta dal personale dei Vigili del fuoco, e immobilizzata sulla barella spinale per poi essere affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso. La malcapitata, visibilmente provata dalla disavventura, non ha fortunatamente riportato ferite gravi. L’intervento dei Vigili del fuoco è servito anche alla messa in sicurezza del sito e della vettura.