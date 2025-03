Avvocato accoltellato in pieno centro a Corigliano Scalo. L’aggressore si è consegnato

il fatto

CORIGLIANO-ROSSANO L’avvocato Natale Ermenegildo Morrone di 53 anni, è stato accoltellato in pieno centro a Corigliano scalo. L’aggressione, avvenuta nel pomeriggio nello studio del professionista, ha richiesto l’intervento immediato dei sanitari del Suem 118, che hanno prontamente richiesto il supporto di un elisoccorso per il trasporto d’urgenza del professionista presso l’ospedale Hub Annunziata di Cosenza. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Corigliano-Rossano, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’evento e identificare il responsabile. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione.

L’aggressore, un uomo di Rota Greca in provincia di Cosenza, dopo aver colpito la vittima è fuggito via a bordo di una automobile. Le forze dell’ordine, in poche ore, hanno raccolto testimonianze e analizzato le immagini di videosorveglianza presenti nella zona. Il presunto responsabile G.P. si è consegnato in Questura a Cosenza, confessando l’aggressione.

La solidarietà

«Piena solidarietà e vicinanza al Collega Natalino Morrone da parte dell’Avvocatura cosentina che manifesta la sua forte indignazione per la vile e grave azione perpetrata. Un gesto inaccettabile che rappresenta una pericolosa deriva di violenza nei confronti di chi esercita l’alta funzione di difesa dei diritti dei cittadini, frutto di uno svilimento dei valori che dovrebbero informare la civile convivenza». Lo dice Claudio De Luca, Presidente del COA Cosenza.

«Il Presidente e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Castrovillari appresa la preoccupante notizia della vile aggressione ai danni dell’avvocato Natalino Morrone apprezzato collega di questo Foro esprimono sentita e piena solidarietà, e affettuosa vicinanza all’avvocato Morrone e alla famiglia tutta condannano l’ignobile gesto e stigmatizzano la violenza in tutte le sue forme, alla quale purtroppo molti validi avvocati vengono ingiustamente esposti. Confidiamo che Magistratura e Forze dell’ordine diano in tempi brevi adeguata risposta di giustizia, che la classe forense tutta attende». Lo dice il presidente dell’Ordine, Nicoletta Bauleo.

