Ucraina, Rizzi: «La ‘ndrangheta storicamente interessata alle ricostruzioni»

il commento

ROMA Qualsiasi soluzione al conflitto in Ucraina comporterà “una rimodulazione dell’architettura della sicurezza in Europa”. Lo ha detto oggi il direttore generale del Dis, Vittorio Rizzi, alla presentazione pubblica della Relazione annuale 2025 sulla politica dell’informazione per la sicurezza, curata dal Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e riferita al 2024.

“E’ estremamente difficile fare previsioni sull’Ucraina. Eventi di 49 minuti verificatisi alcuni giorni fa hanno ulteriormente complicato lo scenario mondiale”, ha affermato Rizzi, in riferimento all’incontro alla Casa a Bianca tra il presidente ucraino Volodymyr Zelenksy e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. “Le osservazioni fatte nel rapporto del 2024 rimangono attuali, evidenziando come ogni soluzione al conflitto comporterà una rimodulazione dell’architettura della sicurezza in Europa. Questo richiederà un impegno significativo da parte delle autorità politiche per trovare un comune denominatore che favorisca la pace, mantenendo al contempo gli equilibri dell’autorità euro-atlantica”, ha detto ancora Rizzi, evidenziando anche i rischi della ricostruzione in Ucraina. “Abbiamo osservato negli anni come i momenti di ricostruzione siano quelli di maggiore vulnerabilità, specialmente per il rischio di infiltrazioni criminali. Storicamente, dopo la caduta del muro di Berlino, organizzazioni come ‘Ndrangheta e Cosa Nostra hanno cercato di investire in questi processi di ricostruzione“, ha aggiunto.