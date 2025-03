Avvocato accoltellato a Corigliano Rossano, il fratello: «Voleva ucciderlo, è vivo per miracolo»

il caso

COSENZA «Siamo sconvolti, è successo tutto in pochi minuti. È un miracolo che mio fratello sia ancora vivo. Questa persona ha puntato il coltello anche contro di me. Poteva andare molto peggio». A spiegarlo, all’Adnkronos, ancora scosso per l’accaduto, è Fulvio Morrone, fratello dell’avvocato di Corigliano Rossano (nel Cosentino), Natalino Morrone, 53 anni, accoltellato ieri pomeriggio da un cliente nel suo studio. L’aggressore, un 58enne del Cosentino, si è costituito in Questura e adesso si trova in stato di fermo per tentato omicidio. La prognosi della vittima, ricoverata in ospedale, resta riservata, ma le sue condizioni di salute sembrano migliorare. «L’autore dell’aggressione è cliente dello studio da tempo, non ce lo saremmo mai aspettati», racconta ancora Fulvio, intermediario assicurativo che lavora nello studio legale. Al momento dell’aggressione era presente, nella sua stanza. «A un certo punto, ha chiuso la porta per impedire a mio fratello di uscire – aggiunge -, io sono intervenuto per difendere mio fratello. Voleva ucciderlo e ha aggredito anche me».

