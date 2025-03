Doris Lo Moro: «Rilanciare Lamezia per consegnarla ai giovani» – VIDEO

L’INTERVISTA DEL CORRIERE DELLA CALABRIA

LAMEZIA TERME «È stato un percorso vero, ci è voluto tempo, anche un po’ di fatica, tante persone sono state protagoniste. Ora la nostra è una coalizione ancora più solida, è stato fondamentale l’apporto di tutti. Sono felice di questa unità, non ci sono problemi di nessun genere, almeno nella coalizione e nei movimenti che hanno già aderito». È una Doris Lo Moro visibilmente soddisfatta dopo l’annuncio della candidatura ufficiale a sindaco di Lamezia Terme da parte del Partito democratico. «Mettere tutti insieme è stato faticoso – afferma Lo Moro al Corriere della Calabria – però per me è stata anche una scommessa, visto che si diceva che non parlavo con gli altri. In realtà ho dimostrato che sapevo parlare e, soprattutto, che sapevo ascoltare. Anche questo è un elemento di soddisfazione. La comunità di Lamezia, invece, mi conosce bene e in questi mesi mi è stata fortemente accanto. E’ stata la spinta maggiore, non potevo neanche uscire di casa senza incontrare qualcuno che mi diceva “ci siamo, siamo pronti”. Mi è successo anche stamattina, sono entrata in un negozio e tre commessi mi hanno detto la stessa cosa».

L’esperienza del passato e la nuova sfida

Tanti anni fa (era il 1993), un giovane magistrato scelse di impegnarsi in politica in un momento storico non proprio semplicissimo. Rispetto a quella stagione, com’è cambiata Doris Lo Moro? «Sono una persona completamente diversa, però c’è una cosa che accomuna le due esperienze: il voler lavorare per una città che ha bisogno di aiuto. A quell’epoca non avrei mai immaginato di lasciare la magistratura, sia pure provvisoriamente, poi invece il percorso della politica è stato lungo. L’ho fatto perché la città voleva un riscatto e chi mi aveva scelto cercava, in qualche modo, un simbolo di quel sentimento, quindi non mi sono potuta sottrarre. Adesso, da persona che ha fatto tante esperienze, vivo lo stesso sentimento, la stessa spinta, quella voglia di ricominciare e di rilanciare questa città con un’ottica un po’ diversa, perché penso di poter dare di più. Ecco, in me prevale più il senso del dare che dell’avere qualcosa dalla città. Ho avuto tanto da Lamezia».

«Lamezia ha bisogno di ripartire sul piano etico e morale»

La storia amministrativa di quelle due esperienze viene ricordata in special modo per alcuni traguardi che fecero anche scuola nel resto del paese: il patto territoriale del Lametino, la creazione di Lamezia Europa con la valorizzazione dell’area ex Sir che poi è fiorita, e ancora la creazione della Lamezia Multiservizi. Oggi Lamezia Terme ha ancora bisogno di quella capacità creativa dal punto di vista amministrativo. «Ha bisogno innanzitutto di qualcosa di immateriale – ha spiegato Lo Moro – ha bisogno di trovare la fiducia, di riconoscersi in qualcosa, di avere senso etico, di ripartire proprio sul piano etico e morale. Io vedo una città sfilacciata, piena di ricchezze, i singoli e le associazioni sono lì che attendono un collante. Credo che l’amministrazione comunale abbia questo compito. Poi gli strumenti li creeremo, quelle due esperienze hanno dimostrato che non si può sapere prima come si farà. Si deve sapere cosa si vuole fare, gli strumenti si creano, quando si è capaci si può fare da apripista anche ad altri comuni. Con Lamezia Multiservizi, per esempio, abbiamo creato un modello. Verranno queste cose, ma per adesso dobbiamo innanzitutto essere la città di Lamezia Terme che è orgogliosa di sé stessa. Una cosa che si era persa e che soprattutto i giovani, quelli che vogliono tornare e quelli che vogliono rimanere, devono vivere. Io mi sento uno strumento di tutto questo».

Proprio sul richiamo molto forte rivolto ai giovani si è incentrato l’unico incontro pubblico tenuto di recente da Lo Moro. «Sì – evidenzia il candidato sindaco – perché un dato che si coglie in Calabria, e non solo a Lamezia, è che ci sono pochi giovani sul piano quantitativo. C’è molta emigrazione giovanile e non solo di cervelli. C’è una fascia d’età che manca e questo impoverisce la classe dirigente. Ora noi dobbiamo rilanciare la città, ma anche sapere che dobbiamo consegnarla ai giovani che se la devono riprendere». (redazione@corrierecal.it)

