Pd, Giampà: «A Doris Lo Moro riconosciamo capacità e autorevolezza per guidare la coalizione e la città»

LAMEZIA TERME «Abbiamo sempre considerato fondamentale l’unità della coalizione del centro sinistra per le elezioni amministrative della città di Lamezia Terme. In questi mesi non ci siamo mai stancati di ricercare l’unità invocando sempre il dialogo e l’ascolto nonostante un dibattito pubblico spesso molto vivace. La figura di Doris Lo Moro è il profilo giusto a cui il Partito Democratico riconosce capacità e autorevolezza per guidare non solo una coalizione unitaria, ma soprattutto per guidare la città verso un nuovo futuro, dopo la gestione fallimentare di questi anni targata centro destra»: così Domenico Giampà, segretario provinciale del Pd Catanzaro.

«A completamento delle adesioni delle forze politiche di centro sinistra, rappresenta un fatto politico importante l’incontro tenutosi tra i rappresentanti del Partito Democratico, la candidata Doris Lo Moro e Rosario Piccioni del movimento Lamezia Bene Comune. Un momento di sintesi rilevante, se si considerano le discussioni dei mesi scorsi, in cui si è riconosciuta e apprezzata l’iniziativa politica e il lavoro svolto in tutti questi anni dal movimento Bene comune e dal consigliere comunale Piccioni, ed è emersa una condivisione di idee per il bene della città. Una coalizione di centro sinistra finalmente unitaria sarà un importante laboratorio politico e di progetti, che lavorerà per ridare a Lamezia Terme il futuro che merita» conclude Giampà.

«Sono grata a partiti e movimenti che mi hanno dato il loro sostegno. Il fatto di essere così compatti mi rincuora perché ci consente di essere competitivi. Ora bisogna lavorare alla composizione delle liste ed alla definizione del programma». Lo dice all’AGI Doris Lo Moro, candidata alla carica di sindaca di Lamezia Terme. «Sarà importante – aggiunge – portare in consiglio comunale persone in grado di imprimere quel cambio di rotta di cui la città ha urgenza». (redazione@corrierecal.it)

