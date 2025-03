“L’evoluzione del Farmacista: Il cammino del Samurai”, il convegno l’8 marzo a Lamezia Terme

l’evento

CATANZARO Partecipare al nostro convegno annuale, che si terrà l’8 marzo 2025 presso il T Hotel di Lamezia Terme rappresenta un’importante occasione di confronto e crescita professionale. Oggi il farmacista è chiamato ad affrontare il cambiamento con strategia, disciplina e visione. Il titolo scelto per quest’anno è particolarmente evocativo: “Il cammino del Samurai” simboleggia il percorso di dedizione, etica e professionalità che ogni farmacista moderno è chiamato a intraprendere”. È quanto afferma il presidente di Federfarma Catanzaro, il dottor Enzo Defilippo.

“In un periodo di grandi cambiamenti normativi, tecnologici e di ruolo, questo convegno rappresenta un’occasione preziosa per acquisire strumenti pratici, condividere le strategie più efficaci e tracciare insieme il percorso di crescita della farmacia – afferma ancora Defilippo -. Il farmacista oggi non è più solo un dispensatore di farmaci, ma un punto di riferimento per la salute pubblica, un consulente esperto e un protagonista attivo della sanità territoriale. Per affrontare queste nuove responsabilità con successo, è necessario un aggiornamento costante, capacità di innovazione e la volontà di adattarsi alle esigenze di un mercato e di una società in continua evoluzione”. Nel contesto attuale, “la nostra professione sta attraversando una fase di profonde trasformazioni. Siamo chiamati a offrire servizi che vanno oltre la semplice dispensazione del farmaco, diventando figure chiave nel sistema sanitario e punti di riferimento per la comunità”, rimarca Defilippo. “Questo convegno rappresenta un momento di condivisione ed aggregazione riguardo i temi più importanti del Mondo Farmacia soprattutto per le realtà del meridione, che vivono scenari decisamente diversi rispetto alle Farmacie di altre regioni più a nord. Sono certo – conclude il presidente di Federfarma Catanzaro – che, attraverso la partecipazione attiva di ciascuno di voi, potremo continuare a valorizzare il ruolo e le potenzialità delle nostre farmacie, affrontando con determinazione le sfide future. Vi aspetto numerosi l’8 marzo al T Hotel di Lamezia Terme”.