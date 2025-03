Catanzaro, a Cremona senza Iemmello ma con la solita invasione di tifosi giallorossi

calcio serie b

CATANZARO A Cremona sarà assente capitan Iemmello per squalifica ma non mancherà il sostegno della tifoseria, presente anche in questa trasferta difficilissima in gran numero. Già ieri erano stati venduti oltre mille biglietti di un settore ospiti che anche in questa circostanza sarà colorato interamente o quasi di giallorosso. Contro i grigiorossi di casa, quinti in classifica a un solo punto dal Catanzaro, si proverà, dunque, a colmare la pesante assenza del bomber con il tifo, ma è ovvio che sul campo Fabio Caserta dovrà trovare il sostituto ideale per garantire qualità e soprattutto occasioni da gol ad un reparto offensivo che quest’anno (Iemmello a parte) non sta rendendo come ci si aspettava. Dovrebbe essere Pittarello, protagonista assoluto della vittoria di due settimane fa a La Spezia, a fare da punto di riferimento in attacco. L’ex Cittadella potrebbe essere affiancato da Biasci, che al momento appare in vantaggio su La Mantia. Proprio dall’attaccante di San Giuliano Terme, protagonista lo scorso anno di un torneo eccezionale con 11 gol messi a segno (quest’anno una sola gioia personale per lui) ci si aspetta quel salto di qualità in grado di fornire maggiori scelte offensive alla squadra giallorossa in questo finale di stagione. Le prossime ore saranno sicuramente decisive per capire quale sarà la scelta di Caserta.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato