“I sogni attraversano il mare”, inaugurata la mostra dedicata alle vittime del naufragio di Cutro

Nella Sala Marra del Comune di San Giovanni in Fiore si è tenuta l’inaugurazione della mostra fotografica “I sogni attraversano il mare”, realizzata dal giornalista Giuseppe Pipita, direttore del bisettimanale “Il Crotonese”. Patrocinata dal Comune, la mostra è stata organizzata in collaborazione con il Liceo scientifico locale. La dirigente scolastica dei Licei di San Giovanni in Fiore, Angela Audia, ha aperto l’evento con un saluto istituzionale e la lettura di un racconto toccante sulle migrazioni. Don Claudio Albanito, rettore dell’Abbazia florense, ha parlato della paura, che genera l’odio razziale e della necessità di contrastarla con l’impegno e con l’esempio. Giovanni Iaquinta, docente di Lettere nel Liceo scientifico locale e umanista molto attivo nell’organizzazione di importanti appuntamenti culturali, ha moderato l’incontro e favorito un dialogo costruttivo tra i relatori e il giovane pubblico presente.

La sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, ha evidenziato nel suo intervento il valore dell’accoglienza e dell’inclusione, principi fondanti della comunità locale. Ha ricordato come il Comune abbia una lunga tradizione di ospitalità, con numerosi immigrati molto ben integrati nel tessuto sociale e culturale. La sindaca ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel garantire il diritto alla casa attraverso l’assegnazione di alloggi popolari a canone agevolato, destinati sia ai cittadini originari sia a quelli di adozione. Ha infine invitato i presenti a coltivare valori di giustizia, fratellanza e pace, soprattutto in un contesto mondiale segnato da conflitti e discriminazioni.

Giuseppe Pipita ha illustrato le motivazioni che lo hanno spinto a realizzare la mostra, composta da 94 fotografie, tante quante le vittime del naufragio di Steccato di Cutro del 26 febbraio 2023. Pipita, primo giornalista a giungere sul luogo della tragedia, ha voluto documentare quel fatto tragico e le storie personali delle vittime e dei sopravvissuti. Il titolo della mostra, “I sogni attraversano il mare”, intende provocatoriamente sottolineare come donne, bambini e uomini siano fuggiti da regimi totalitari, verso l’Europa, in cerca di una vita libera e dignitosa, trovando però la morte a pochi metri dalla costa. L’iniziativa ha rappresentato per gli studenti e la comunità sangiovannese un’occasione di riflessione sulle migrazioni, sui diritti umani e sull’accoglienza. I Licei e il Comune di San Giovanni in Fiore hanno confermato il loro impegno nella promozione di una cultura inclusiva, solidale, aperta alle diversità, all’incontro e al sostegno umano e civile.