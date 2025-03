Franz Caruso: «Pari diritti ed opportunità per le donne tutto l’anno, non solo l’8 marzo»

l’intervento

«Pari diritti ed opportunità per le donne tutto l’anno, non solo l’8 marzo, ma soprattutto emancipazione culturale e sociale per tutti». Così il sindaco Franz Caruso in occasione della giornata internazionale dei diritti delle donne. «Disuguaglianza, intolleranza e violenza – prosegue Franz Caruso – sono alimentate dall’ ignoranza a cui si può e si deve rispondere con un unico antidoto: la cultura. Negli anni tante lotte e battaglie si sono consumate per garantire alle donne parità di diritti, tanto ancora si deve fare affinché l’Italia diventi un paese paritario, ma ritengo che oggi il fattore culturale sia determinante e dirimente. Non c’è e non può esserci più contrapposizione nella differenza dei sessi, ma una unità d’intenti per scardinare dalla società ogni diseguaglianza ed ingiustizia economica, sociale e politica che porta alla sottomissione delle donne ed alla violenza contro di loro. In particolare, è necessario superare vere e proprie barriere economiche, garantendo a tutte le donne indipendenza finanziaria, accesso al lavoro dignitoso e la fine del divario retributivo di genere. Per raggiungere questi obiettivi dobbiamo continuare a lavorare e a impegnarci affinché la nostra comunità sia più equa, giusta e in grado di valorizzare le capacità e le qualità di ognuno, indipendentemente dal sesso. Sono sfide che tutti siamo chiamati a combattere ed a vincere puntando, soprattutto, sulla formazione delle nuove generazioni. Ciò significa che accanto alla scuola, ognuno di noi, con i propri comportamenti quotidiani, è chiamato ad essere d’esempio per i propri figli e nipoti, rispettando i principi di libertà e democrazia, sanciti nella nostra Carta Costituzionale, ed osservando valori morali in cui l’onestà, il rispetto reciproco, la responsabilità e la tolleranza risultino preminenti. L’augurio, dunque, è a tutte le donne ma anche a tutti noi, nella speranza che un futuro diverso e migliore sia possibile».

