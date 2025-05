Domani il ministro dello Sport Andrea Abodi alla Cittadella regionale

visita istituzionale

CATANZARO Domani, venerdì 9 maggio, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi sarà in visita istituzionale alla Cittadella regionale di Catanzaro. Alle 11:30, presso il dodicesimo piano, il ministro prenderà parte ad una riunione di lavoro insieme al presidente della Regione Roberto Occhiuto e all’assessora alle Politiche sociali, Sport e Politiche giovanili Caterina Capponi. Nel corso dell’incontro, al quale parteciperanno anche il presidente dell’Istituto per il Credito sportivo e culturale Beniamino Quintieri, il presidente del Coni Calabria Tino Scopelliti, il presidente del Cip Calabria Antonello Scagliola, il segretario regionale di Sport e Salute Walter Malacrino, e i delegati delle Università di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, verranno illustrate le iniziative legate al mondo dello sport programmate dalla Regione per il 2025. Al termine della riunione si terrà un punto stampa con Abodi, Occhiuto e Capponi.



