Al Salone del Libro l’antropologo e scrittore Vito Teti

SALTO 2025

Cinque giorni di festa, libri e tanta cultura. Il Salone Internazionale del Libro di Torino torna al Lingotto Fiere con la sua XXXVII edizione, quest’anno dal titolo “Le parole tra noi leggere”. Sono tanti gli eventi in programma da giovedì 15 a lunedì 19 maggio. Tra le personalità di spicco presenti ci sarà anche l’antropologo e scrittore calabrese Vito Teti. In programma nello stand della Regione Calabria l’incontro su Corrado Alvaro “Il nostro tempo e la speranza”. Un’occasione di confronto, a cui prenderà parte Teti insieme ad altri studiosi ed esperti, sul celebre scrittore originario di San Luca nel 130esimo anniversario dalla sua nascita. Tra gli altri eventi in programma nello spazio Calabria anche l’incontro dal titolo “Volontà e rinascita: il caso di Mesoraca”, volto ad approfondire le ragioni e le modalità che hanno portato il paese di Mesoraca (in provincia di Crotone) a vivere negli ultimi anni uno straordinario percorso di rinascita, dovuto alla fondazione o al recupero/consolidamento di non poche realtà.

