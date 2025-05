Bernini presenta il nuovo Campus della Mediterranea: «Opera strategica»

il progetto ambizioso

REGGIO CALABRIA Il nuovo campus universitario della ‘Mediterranea’ di Reggio Calabria, sarà realizzato all’interno dell’ex convento dei Padri Monfortani. L’opera, finanziata con 4 milioni di euro, è stata presentata stamani nell’aula magna dell’università reggina alla presenza del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica, Anna Maria Bernini. «Il campus – ha sottolineato Anna Maria Bernini – rappresenta una grande opportunità per i nostri ragazzi e si colloca strategicamente in un’area geografica che è il cuore del Mediterraneo. Daremo fiducia e fondi perché riteniamo che la collocazione dell’Università di Reggio Calabria – ha proseguito il Ministro Bernini – sia assolutamente funzionale all’ottica di un avvicinamento ad un Mediterraneo che non è più solo un Mediterraneo allargato, ma un Mediterraneo globale».

«Le Università calabresi “target” nel Piano Mattei»

Anna Maria Bernini, inoltre, ha sottolineato che «nel Piano Mattei sono state individuate alcune Università target, e le Università calabresi lo sono, non solo per la loro collocazione geografica, ma perché hanno già fatto della loro collocazione geografica un punto di aggregazione. E questo spiega alcuni degli arrivi importanti di cosiddetti “cervelli di ritorno” che non sono studiosi italiani, ma cervelli stranieri che hanno scelto le Università calabresi per fare altissima tecnologia, e tecnologia innovativa, con l’obiettivo di creare classi dirigenti che si formano insieme, si riconoscono, e diventano interoperabili». «Sarà possibile così realizzare in questa città il primo Campus Universitario del Mediterraneo – ha dichiarato il vice capogruppo di Forza Italia, alla Camera, Francesco Cannizzaro, presentatore della proposta – e questo ci consentirà di avere un incoming universitario importante, anche oltre i confini nazionali». Il progetto di massima del nuovo Campus, è stato redatto da due docenti del Dipartimento di Architettura e Design, Antonio D’Elia ed Alessandro Villari, e coordinato dal Rettore Giuseppe Zimbalatti.

