Brunori Sas torna nella cooperativa sociale ArcadiNoè, set del suo videoclip – VIDEO

COSENZA Un ritorno carico di emozione quello di Dario Brunori, in arte Brunori Sas, che ieri ha fatto visita alla cooperativa sociale “ArcadiNoè”, a Vadue di Carolei. È qui che lo scorso febbraio è stato girato il videoclip del brano L’albero delle noci, presentato al Festival di Sanremo e classificatosi terzo. Un pezzo intimo e delicato, dedicato alla figlia Fiammetta, che ha trovato nella cooperativa il contesto ideale per raccontare il legame tra affetti, fragilità e speranza.

“ArcadiNoè” sorge attorno all’ex giardino botanico dell’Aias, alle spalle dell’ex Pastificio Lecce, e rappresenta oggi un punto di riferimento per l’inclusione sociale e la riabilitazione. L’area, un tempo abbandonata, è stata trasformata in uno spazio vitale dove convivono natura, lavoro e relazioni. Le due serre originali sono state affiancate da un capannone che funge da centro di aggregazione: ogni giorno, qui, si pranza insieme, si lavora la terra e si coltiva la socialità.











La maggior parte degli ospiti della cooperativa sono persone con disabilità, ma vi trovano spazio anche persone con disagi più lievi, tutti accomunati dal desiderio di riscatto e di partecipazione attiva. La visita di Brunori Sas, che nel video ha voluto coinvolgere l’intera famiglia, compresa la protagonista Fiammetta, è stata accolta con grande gioia da chi quotidianamente anima questo luogo speciale. A rendere ancora più sentito l’incontro, l’esibizione live del cantautore, che ha regalato agli ospiti una versione dal vivo proprio del brano sanremese. (f.v.)

