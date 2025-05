l’impresa

CATANZARO Il Catanzaro è ai playoff. Arriva la matematica qualificazione con una impresa al Mapei Stadium, in casa della capolista ormai campione di categoria. Sassuolo battuto 2-0 con le reti di Biasci e Bonini. Inizio difficile per le Aquile nel primo tempo che si affacciano nell’area di rigore avversaria soltanto verso la mezz’ora, mentre i neroverdi ripartono in contropiede e rischiano di fare male più volte con la qualità di Berardi e la velocità di Laurienté. Secondo tempo che inizia subito bene per i giallorossi: al 52esimo Biasci di testa batte Satalino e porta in vantaggio il Catanzaro. Sassuolo che prova a reagire ma tutte le occasioni si infrangono su uno straordinario Pigliacelli, mentre Berardi reclama un rigore al 79esimo. Al primo minuto di recupero il Catanzaro riparte e fa male con Bonini che segna su assist di Petriccione. Grazie alla sconfitta del Bari contro il Cittadella, la squadra di mister Caserta raggiunge i playoff matematicamente per il secondo anno consecutivo.

Il tabellino

SASSUOLO (4-3-3): Satalino 5.5; Missori 5.5, Romagna 5.5, Muharemovic 6, Doig 6; Lipani 6, Obiang 5.5 (14’st Volpato 6), Ghion 6 (26’st Boloca 6); Berardi 5 (41’st Verdi sv), Skjellerup 5.5 (26’st Mulattieri) 6, Laurienté 5.5 (26’st Pierini 6). In panchina: Moldovan, Pieragnolo, Paz, Lovato, Moro, Odenthal, Iannoni. Allenatore: Grosso 5.5.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli 7; Brighenti 6, Scognamillo 6.5, Bonini 7; Compagnon 6.5 (21’st Cassandro 6), Ilie 6 (45’st Buso sv), Petriccione 7.5, Pontisso 7 (21’st Coulibaly 6), Quagliata 6 (45’st Antonini sv); Iemmello 6, Biasci 7 (33’st Pittarello sv). In panchina: Gelmi, Borrelli, La Mantia, Seck, Maiolo, D’Alessandro, Corradi. Allenatore: Caserta 7 ARBITRO: Perenzoni ei Rovereto 6. RETI: 7’st Biasci, 46’st Bonini. NOTE: serata fresca, terreno ottimo. Spettatori 7203 (811 ospiti), incasso di 33.428 euro. Ammoniti: Laurientè, Pontisso, Berardi. Angoli 9-4 per il Sassuolo. Recupero: 0′, 5′.

