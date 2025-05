Scoppia incendio in un’abitazione, intossicate due persone

il salvataggio

CATANZARO Un uomo disabile e la moglie sono rimasti intossicati in un incendio divampato oggi pomeriggio, per cause in corso di accertamento, all’interno della loro abitazione su due piani ad Amaroni, nel Catanzarese. Per la donna, soccorsa insieme al marito dal personale sanitario del 118, sopraggiunto sul posto, si è reso necessario il trasferimento in ospedale per ulteriori controlli. Le fiamme hanno interessato, in particolare, la cucina e il soggiorno, al piano terra, provocando anche danni da fumo con annerimento delle pareti in altri locali dell’abitazione. Durante le operazioni di spegnimento dell’incendio, i vigili del fuoco hanno salvato anche un cane, che si era rifugiato al piano superiore.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato