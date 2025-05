Longo carica il Crotone: «Servirà concretezza contro la Feralpisalò»

la gara dello “Scida”

CROTONE «Affrontiamo una squadra molto importante, l’espressione di gioco di mister Diana riesce a collegare bene le due fasi quindi stimiamo tanto l’avversario e sappiamo che ha pochi punti deboli, però dobbiamo essere bravi a farli emergere in queste due partite. Sicuramente nei due match prevarrà la squadra che riuscirà a fare gol, non credo che l’avversario lavorerà sui due pareggi che basterebbero per passare il turno per il miglior piazzamento. Proveremo a fare il nostro meglio affinché la squadra riesca a produrre tanto e realizzare tanto». Sono le parole di mister Emilio Longo in conferenza stampa questa mattina per presentare la gara contro la Feralpisalò valevole per il primo turno Nazionale dei playoff, in programma domani alle ore 20 allo Scida. «I ragazzi – ha aggiunto Longo – stanno recuperando bene dopo la partita contro la Juve Next Gen, la mentalità è giusta. Noi abbiamo bisogno di una rosa lunga per fare bene e andare avanti. La rosa c’è, a piccole dosi proveremo a rimettere cariche energetiche e mentali nell’undici titolare». (redazione@corrierecal.it)

