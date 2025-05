Turismo, se lo spot del Friuli Venezia Giulia ci “ruba” l’idea

TECNICHE DI COMUNICAZIONE

Un lago immerso nella foresta della Sila, vigne terrazzate come nel Vibonese, la possibilità di osservare il mar Tirreno mentre si scia a Gambarie d’Aspromonte, e poi cibo, arte e cultura ma anche divertimento: tutto a portata di mano visto che in mezz’ora un turista può cambiare completamente scenario, chiedete a un cosentino che si trova a metà strada tra mare e monti e la domenica deve solo scegliere. «Che meraviglia, qui c’è tutto un mondo!»: mai slogan fu più azzeccato per la Calabria. Vero, peccato che è lo spot del Friuli…

Un caleidoscopio in mezzo minuto

Mezzo minuto di spot, identitario fin dal claim, tautologico come pochi (“Io sono Friuli Venezia Giulia”) ed efficace altrettanto: da un paio di settimane si può vedere in tv la nuova puntata della campagna comunicativa iniziata quattro anni fa sempre sul tema della prossimità, «ogni avventura è vicina», siano le montagne o i vini, i sapori unici o il mare, l’arte e la cultura. «Con te, io riscopro l’arte di conoscermi» dettano i pubblicitari: ciò che suona come un invito alla consapevolezza del proprio patrimonio, da monetizzare in presenze e turismo unico e di qualità. Lezione inconsapevole agli operatori calabresi non sempre all’altezza della sfida di cui sono o potrebbero essere protagonisti.





«È tutto vicino»

«È tutto vicino: mare, montagna, capitale europea della Cultura» ripetono i membri della famiglia che in una puntata precedente della campagna vedevamo riuniti in salotto a pianificare le vacanze, optando alla fine per il Friuli dove «c’è tutto», altro refrain sentito spesso anche a proposito della Calabria.

«Dai che siamo vicini!», si ripetono ora al telefono i personaggi dello spot. Stavolta si opta per la colta Gorizia, «aperitivo e concerto» come in un binomio che unisce l’utile e il dilettevole, un po’ come potrebbe essere alle nostre latitudini una visita al parco di Scolacium e un brunch di pesce nella vicina Soverato, una tappa in un sito archeologico (ciò su cui il Friuli non può puntare) e un pasto in uno dei nostri ristoranti stellati, un giro per le chiese di un borgo e una degustazione in un’azienda vinicola del Cirotano, una passeggiata sul lungomare, basta scegliere tra i nostri famosi 800 km di costa, o in bici in un parco nazionale (ne abbiamo 3) e magari una pizza tra quelle premiate dalle guide di settore – giusto per scegliere un po’ di opzioni tra decine di possibilità.







Un mondo da scoprire

«Per una vacanza che sorprende tutti, scegli il Friuli Venezia Giulia: montagna, mare, cultura, divertimento… c’è tutto un mondo da scoprire!»: un invito allettante, tra un bagno a Lignano Sabbiadoro e una cena sui Colli.

Proprio sul cibo – asset calabrese per eccellenza, basti pensare alla Cipolla di Tropea Igp, alle nostre clementine, alla ‘nduja fenomeno internazionale o ai vini in crescita esponenziale – la regione del nordest traccia la strada da almeno un lustro con il marchio collettivo “Io Sono FVG” che «valorizza i prodotti tracciabili delle aziende sostenibili della Regione Friuli Venezia Giulia» rivendicando il «patrimonio enogastronomico unico al mondo» reso possibile dal binomio “piccolo e bello” (per contrasto, la Calabria può invece vantare una biodiversità unica legata proprio alla sua varietà territoriale e climatica).

«Tutti noi – si legge nel testo di uno spot friulano del 2020 – possiamo essere protagonisti della filiera, scegliendo nella spesa quotidiana di premiare le imprese del territorio che sostengono i principi di trasparenza e si impegnano nella sostenibilità ambientale, economica e sociale. “Perché se è vero che siamo quello che mangiamo… Io sono Friuli Venezia Giulia!”». Territorio e sostenibilità, quante volte lo abbiamo sentito dire ai nostri politici? Arriverà il tempo in cui potremo affermare con fierezza “Io sono Calabria”. (euf)

