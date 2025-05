Bilanci approvati e non solo. «Ora Calabria Verde ha raggiunto la normalità»

DALLA CITTADELLA

CATANZARO L’impegno in prima linea nella lotta agli incendi ma anche un nuovo corso gestionale che rappresenta sicuramente un passo avanti rispetto al passato. “Calabria Verde”, l’ente strumentale della Regione nel campo della forestazione, tra presente e futuro nelle parole del direttore generale Giuseppe Oliva a margine della presentazione del Piano antincendio 2025. «In questi ultimi anni – esordisce Oliva – abbiamo profuso sforzi considerevoli nel poter mettere a punto un risanamento dell’ente da un punto di vista finanziario e contabile. Ci auguriamo che nella prossima seduta il Consiglio regionale approvi bilancio di previsione 2025-27 che fa seguito a una serie di strumenti amministrativi e contabili che sono stati approvati nell’ultimo anno grazie all’attenzione che il governo regionale, guidato dal presidente Occhiuto e tutto il Consiglio regionale hanno dedicato a un ente che oggi – afferma il dg di Calabria Verde – ha raggiunto una normalizzazione amministrativa e contabile».

Il ruolo di “Calabria Verde” nella lotta agli incendi

Il punto poi sul ruolo baricentrico di “Calabria Verde” nel Piano antincendio della Regione e nella strategia “Tolleranza Zero”. «L’obiettivo – specifica Oliva – è quello di rafforzare il sistema. La sinergia istituzionale che si è creata in questi anni sta dando i suoi risultati in termini di coinvolgimento degli attori principali per la finalità comune. La macchina organizzativa ha messo in atto una serie di sistemi capaci di essere tempestivi nella lotta fino allo spingimento dell’incendio, ma la priorità è l’attività di prevenzione e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e dei cittadini. “Calabria Verde” – sostiene il dg dell’ente strumentale – è uno dei soggetti istituzionali che per norma è coinvolto nell’attuazione del piano di prevenzione contro gli incendi boschivi e mette in campo tutte le risorse, a cominciare dagli operai forestali che sono coinvolti a pieno titolo nell’attività di controllo del territorio, di lotta attiva ma anche nell’attività di prevenzione. Voglio ricordare che in questi periodi le attività aziendali sono maggiormente concentrate in attività di pulizia e in attività di supporto delle amministrazioni comunali in attività di pulizia, che sono attività cruciali. Stiamo inoltre mettendo in atto anche – conclude Oliva – una serie di bandi che sono rivolte all’associazione di volontariato ma anche ai mezzi di comunicazione perché noi vogliamo in primis veicolare un messaggio di sensibilizzazione dei cittadini». (a. c.)

