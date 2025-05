Tonino Raffa: «La Calabria calcistica? Mi viene il magone. Si salva il Catanzaro»

l’intervista

COSENZA «A guardare la Calabria calcistica viene il magone in questo periodo, perché abbiamo conosciuto momenti migliori e di grande esaltazione. In questo momento il vero vessillifero è il Catanzaro che si gioca i playoff in una posizione ideale per tentare il colpaccio dopo aver fatto molto bene durante il campionato. Dopodiché, purtroppo, piangiamo lacrime amare per la retrocessione del Cosenza e siamo in attesa di questo finale di stagione nel quale qualche chance di promozione in B dobbiamo attribuirla anche al Crotone. Così come qualche fiammella ancora accesa resta anche per la Reggina che sta disputando i playoff di serie D. In Calabria, in tutte le piazze, c’è ancora grande fame di calcio. Catanzaro, Cosenza, Reggina, Crotone e Vibonese meriterebbero palcoscenici migliori». A dirlo nell’ultima punta de “I fatti del calcio” condotto da Giuseppe Milicchio e in onda su L’altro Corriere Tv è stato Tonino Raffa, storico giornalista Rai e voce mitica di “Tutto il calcio minuto per minuto”. «Le squadre calabresi – ha aggiunto il giornalista – stanno vivendo quasi tutte una fase negativa. Ma in generale il calcio, così come il giornalismo, sta vivendo non un buon periodo. Abbiamo perso grandi firme, grandi voci. Prima Zavoli, poi Martellini, Ciotti, Ameri, ultimamente abbiamo perso anche Bruno Pizzul che era un fratello maggiore per tutti noi e che amava la Calabria. Era cittadino onorario del Comune di Ricadi dove per vent’anni aveva presieduto la giuria di un premio prestigioso. Guardo con rimpianto a quegli anni e ripeto, il pubblico calabrese meriterebbe traguardi migliori».

«Maradona sapeva tutto del calcio calabrese»

Diego Armando Maradona e Tonino Raffa

«Ricordo il Catanzaro di Palanca – ha aggiunto Raffa – il Cosenza di Bruno Giorgi che era seguito addirittura in quegli anni anche da Maradona, visto che giocava un calcio divino. Mi capitò in una partita di Coppa Italia ad Avellino di intervistarlo. Feci con lui una panoramica sulle squadre calabresi, e Diego ricordava tutto: parlava del Cosenza di Giorgi, del Catanzaro di Guerini, della Reggina di Nevio Scala. Pensate che tempi magici erano quelli e quanta tristezza c’è adesso di fronte a questi risultati così incerti. Mi auguro che il Catanzaro possa vincere i playoff, così come Crotone e Reggina e spero in un immediato rilancio al Cosenza dopo una retrocessione che brucia sulla pelle di tutti». (redazione@corrierecal.it)

