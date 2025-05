Catanzaro-Cesena, al via oggi la prevendita

i preliminari

CATANZARO La società Us Catanzaro 1929 ha comunicato le modalità di vendita dei tagliandi per la gara preliminare dei playoff di serie B Catanzaro-Cesena, in programma alle ore17:15, di sabato 17 maggio, allo stadio “Ceravolo”.

La vendita dei tagliandi avverrà in maniera contestuale, quindi valida sia con prelazione (per gli abbonati), sia con vendita libera.

Le vendite inizieranno alle ore 16 di oggi, mercoledì 14 maggio, fino alle ore 23:59 di giovedì 15 maggio (per gli abbonati) e fino ad inizio gara di sabato 17 (per vendita libera, salvo “sold out”)

Per i possessori di abbonamento categoria Disabile e loro accompagnatori (se previsto) potranno esercitare la loro prelazione solo ed esclusivamente presso il botteghino dello stadio “Ceravolo”, secondo giorni ed orari sotto indicati.

Gli aventi diritto alla prelazione che per la stampa del tagliando dovranno esibire documento identità, card abbonamento 2024/25 e segna posto.

Viene specificato che decorso il periodo previsto di cui sopra, i posti non assegnati in prelazione agli aventi diritto, saranno posti in vendita libera.

Prezzi

Curva Ovest M.C. ​​: € 16,50 Intero ​– € 13,00 Ridotto – € 6,50 Ridotto Junior​

Distinti ​​​: ​€ 27,50 Intero ​– € 22,00 Ridotto – € 11,00 Ridotto Junior

Tribuna Lat. Ovest “B. Cuteri”:​ € 38,50 Intero ​– € 31,00 Ridotto – € 15,50 Ridotto Junior

Tribuna Lat. Est​​: € 38,50 Intero ​– € 31,00 Ridotto – € 15,50 Ridotto Junior

Tribuna Cen. Sup.\Inf.: ​​€ 55,00 Intero ​– € 44,00 Ridotto – € 22,00 Ridotto Junior

Curva EST – Ospiti​​€ 16,50

– Ridotto generico:

Over 65 (nati fino al 31/12/59) – Ragazzi (nati dal 01/01/07) – Donne – Disabili (fino al 99%) ed Acc.

– Ridotto Junior:

nati dopo 01/01/13

*Al costo del singolo biglietto sarà applicato un diritto di prevendita aggiuntivo di 1,00 €

– Disabili 100%:

Per agevolare l’accesso allo stadio, Us Catanzaro ha istituito un servizio di accreditamento online che permette ai fan con disabilità al 100% di richiedere l’accredito gratuito (sino all’esaurimento dei posti disponibili, (n. 20 in Tribuna Laterale Est) per ogni partita di campionato.

Tifoserie ospite

Per la tifoseria Ospite, in attesa di comunicazioni dalle autorità competenti in materia di ordine pubblico, la vendita è momentaneamente sospesa.

I dettagli della prevendita per il settore ospiti (Curva Est) saranno quindi comunicati successivamente.

