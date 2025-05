giudice sportivo

ROMA Sono quattro i calciatori squalificati dal giudice sportivo della Serie B Ines Pisano dopo le partite della 34/a giornata svoltesi ieri come recupero del turno saltato per la morte di Papa Francesco. Si tratta di Guarino (Carrarese), Antonini (Catanzaro), Iannoni (Sassuolo) e Nikolau (Palermo), tutti fermati per un turno.

