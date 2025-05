Cirò marina, 5.000 euro di sanzioni per violazioni del codice della strada

controllo a tappeto

CROTONE I carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno rivolto particolare attenzione al consumo di sostanze stupefacenti e al rispetto del Codice della Strada: una persona, infatti, è stata segnalata alla Prefettura di Crotone perché trovata in possesso, a seguito di perquisizione personale e veicolare effettuata di iniziativa mentre era alla guida della propria autovettura, di una modica quantità di marijuana. Sono state elevate, inoltre, quindici contravvenzioni al Codice della Strada, per importi di circa 5.000 euro: sei per mancanza della prevista revisione periodica, due per essersi posti alla guida di un veicolo con patente scaduta, tre per mancato possesso della carta di circolazione, una per guida senza patente perché mai conseguita, una per eccesso di velocità ed una per irregolarità nella targa di immatricolazione. Un’altra sanzione, ancora, è stata irrogata per mancanza della prevista polizza assicurativa RCA, con conseguente sequestro del mezzo. Nel complesso, le pattuglie impiegate hanno effettuato 4 perquisizioni personali e veicolari, e controllato 159 persone, 109 autovetture e 48 soggetti sottoposti a misure restrittive.