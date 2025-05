Ecco “Visibili”: al fianco delle donne per spezzare il silenzio

impegno sociale

CATANZARO Restituire voce, presenza e possibilità. Rendere visibile ciò che troppo spesso resta nascosto dietro le mura del silenzio e della paura. È questo il cuore di “Visibili”, il progetto avviato nei mesi scorsi dal Centro Calabrese di Solidarietà ETS nell’ambito dell’avviso pubblico della Regione Calabria per il potenziamento dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio. Un titolo che è già una dichiarazione d’intenti: rendere riconoscibili e riconosciute le donne che hanno subìto violenza, offrendo loro un sostegno reale per uscire dall’invisibilità e costruire nuovi orizzonti di vita. “Visibili” nasce come naturale prosecuzione di un impegno che da anni trova nella Casa Rifugio Mondo Rosa di Catanzaro un presidio fondamentale per la protezione e l’empowerment femminile. Il progetto si fonda su quattro linee di intervento pensate per rispondere in modo mirato e integrato ai bisogni delle donne e dei loro figli:

Rafforzamento dei servizi interni della Casa Rifugio con consulenze psicologiche e accompagnamento sociale, per sostenere il processo di fuoriuscita dalla violenza e favorire l’autonomia;

della Casa Rifugio con consulenze psicologiche e accompagnamento sociale, per sostenere il processo di fuoriuscita dalla violenza e favorire l’autonomia; Sostegno specifico ai minori vittime di violenza assistita, attraverso attività educative, scolastiche ed emotive, mirate a ricostruire sicurezza e stabilità nella quotidianità;

vittime di violenza assistita, attraverso attività educative, scolastiche ed emotive, mirate a ricostruire sicurezza e stabilità nella quotidianità; Campagna di sensibilizzazione regionale , per dare visibilità alle esperienze di rinascita e rafforzare la consapevolezza collettiva sul fenomeno della violenza maschile contro le donne;

, per dare visibilità alle esperienze di rinascita e rafforzare la consapevolezza collettiva sul fenomeno della violenza maschile contro le donne; Monitoraggio e valutazione dell’impatto, per garantire trasparenza e misurabilità all’efficacia degli interventi realizzati.

«Abbiamo imparato che non basta offrire un rifugio fisico. Serve molto di più: serve presenza, ascolto, competenza, rispetto», spiegano dal Centro Calabrese di Solidarietà Ets. «Con Visibili vogliamo ribadire che ogni donna ha diritto a essere vista, a riconoscersi nel proprio valore, a essere accompagnata nella ricostruzione di sé come persona libera e autonoma». In un contesto ancora segnato da forti disparità e da un aumento dei casi di violenza anche a seguito dell’emergenza pandemica, “Visibili” rappresenta una risposta concreta e strutturata. Un tassello importante in un percorso più ampio che il Centro Calabrese di Solidarietà ETS porta avanti con determinazione, contribuendo a rendere la Casa Rifugio Mondo Rosa non solo un luogo di accoglienza, ma anche di rinascita, consapevolezza e dignità.

