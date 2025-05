“Libera”, confronto tra candidati sindaco di Rende e Cassano per il “Patto per la Città”

verso il voto

LAMEZIA TERME Su iniziativa dei presidi territoriali di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” di Cosenza e Cassano all’Ionio e dell’associazione “Insieme per il Bene Comune” si terrà un confronto tra le candidate e i candidati alla carica di Sindaco della città di Rende e di Cassano all’Ionio. Lo riferisce la sgreteria regionale Libera in Calabria. Oggetto del confronto sarà “Il Patto per la Città”, finalizzato a indurre gli elettori e le elettrici e i candidati e le candidate ad assumere obiettivi ed impegni reciproci di carattere programmatico, etico, democratico e concreto per il bene della comunità, legandoli in un rapporto continuo di verifica e progettazione, fondamento di un’autentica democrazia ascendente. Parte integrante del “patto” sarà, anche, il “Codice Etico per la buona politica” elaborato da “Avviso pubblico”, l’associazione che riunisce Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione, e considerato buona pratica dalla Commissione Europea in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione. Infatti, gli incontri avranno l’obiettivo di mettere al centro delle relative competizioni elettorali i temi del contrasto alle ingerenze della criminalità organizzata nella gestione della cosa pubblica e alla corruzione, e i temi del buon governo della città. In un momento storico caratterizzato da poca fiducia e credibilità nella politica e nelle istituzioni che si concretizza in un continuo aumento dell’astensionismo, c’è la necessità di un nuovo modo di intendere la gestione della cosa pubblica attraverso un patto e un’alleanza tra amministratrici/amministratori e cittadine/cittadini con impegni concreti e reciproci, di responsabilità e corresponsabilità per il bene della comunità. Infatti, il “Patto per la Città” si rivolge, anche, alle elettrici ed elettori chiamati ad una partecipazione attiva alla vita democratica attraverso la costituzione di una “Comunità monitorante e collaborante”. All’esito della discussione le candidate e i candidati alla carica di Sindaco, come anche quelli alla carica di Consigliere Comunale, le e i rappresentanti delle Associazioni, le singole cittadine e cittadini presenti potranno sottoscrivere il “Patto per la città”, il quale, nel caso di adesione da parte dei candidati e della candidata a Sindaco, diventerà parte integrante dei rispettivi programmi elettorali. I rispettivi appuntamenti si terranno a Rende, lunedì 19 maggio, alle ore 17.30, presso la Biblioteca Civica di Quattromiglia, e martedì 20 maggio, alle ore 18.00, a Cassano all’Ionio presso la Libreria di Comunità al Palazzo Ducale Serra-Cassano di Lauropoli.

