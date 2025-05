Stagione estiva, a Catanzaro riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza

prevenzione

CATANZARO In vista della prossima stagione estiva in prefettura a Catanzaro si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica alla presenza dei vertici territoriali delle forze di polizia oltre al Compartimento della Polizia Stradale, Anas, e i Sindaci dei Comuni rivieraschi (Catanzaro, Lamezia Terme, Falerna, Botricello, Gizzeria, Montepaone, Soverato e Stalettì). Lo rende noto su facebook il prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa. Al centro della discussione i rinforzi già richiesti al Viminale e le misure di potenziamento per attività di controllo e vigilanza nei servizi di prevenzione e contrasto con pianificazioni ad hoc che saranno messe a punto dal Questore Linares negli appositi tavoli tecnici. Attenzione massima alla sicurezza stradale per evitare comportamenti in violazione del codice della strada e in prossimità di discoteche. Raccomandazioni puntuali contro l’abuso di sostanze alcoliche o a minori e l’uso di sostanze stupefacenti. Per contrastare malamovida ed eccessi stiamo predisponendo un Protocollo con associazioni delle discoteche e forze dell’ordine per incrementare i livelli di sicurezza che firmeremo a breve in Prefettura. Insieme per prepararci al meglio all’imminente stagione estiva.

