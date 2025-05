La classifica

Catanzaro è la città italiana meno colpita dall’inflazione. Lo rivela la classifica stilata dall’Unione nazionale consumatori (Unc). Considerando i dati Istat di aprile in termini di aumento del costo della vita, infatti, il capoluogo calabrese rappresenta l’esempio più virtuoso in Italia: un +1,1%, che equivale a un aumento annuo di 214 euro. Al secondo posto delle meno “inflazionate” Sassari, +1,2% e un maggior costo della vita di 239 euro. Medaglia di bronzo per Parma, +0,9%, l’inflazione più bassa del Paese, e +248 euro. All’opposto troviamo invece Bolzano, che guida la classifica di Unc e si aggiudica il titolo di città più cara: l’inflazione tendenziale qui raggiunge il +2%, il che si traduce in una maggior spesa aggiuntiva su base annua, equivalente a 796 euro per una famiglia media. Medaglia d’argento per Imperia, dove si registra l’inflazione più alta d’Italia, al 3%, ex aequo con altre 5 città tra le quali Genova, per un incremento di spesa annuo pari a 788 euro a famiglia. Sul gradino più basso del podio Como, che fa per la prima volta il suo ingresso nella top ten della città più rincarate e che, con +2%, ha una spesa supplementare pari a 725 euro annui per una famiglia tipo. Al quarto posto Belluno che, con un’inflazione del 3%, registra una stangata pari a 704 euro. Seguono Siracusa (+3%, +695 euro), Padova (+3% e +689 euro), Rimini (+2,4%, +661 euro) e Genova (+3%, +655 euro). Chiudono la top ten Bergamo e Brescia, entrambe con + 634 euro e un’inflazione del 2 per cento. Allargando il discorso alle Regioni, in testa alla classifica delle più costose, con un’inflazione annua a +2,2%, c’è il Trentino, che registra a famiglia un aggravio medio pari a 680 euro su base annua. Seguono la Liguria e il Veneto.

