«Ennesimo tentativo di furto d’auto dietro l’ospedale di Vibo»

l’allarme del sindacato

Il sindacato Nursind desidera portare nuovamente all’attenzione della comunità e delle autorità competenti un problema di sicurezza che sta diventando sempre più grave e preoccupante per il personale sanitario. «Nella serata di ieri- scrive il sindacato – in via Omero, alle spalle dell’ospedale, si è verificato l’ennesimo tentativo di furto ai danni di un operatore sanitario. Solo le avverse condizioni meteorologiche hanno impedito che il furto fosse portato a termine. Il veicolo è stato ritrovato con tutti i finestrini aperti e diverse parti smontate, segno evidente di un’azione criminosa ormai reiterata. Questo non è un caso isolato. Avevamo già segnalato precedenti episodi analoghi, ma la situazione continua a peggiorare, con gravi ripercussioni non solo economiche, ma soprattutto psicologiche per chi ogni giorno si impegna a garantire la salute dei cittadini. È inaccettabile che i professionisti della sanità, già sottoposti a enormi pressioni lavorative, debbano anche affrontare il timore di subire danni ai propri beni personali.

Chiediamo con forza l’intervento della Prefettura e delle Forze dell’Ordine affinché venga rafforzata la sorveglianza nella zona e si adottino misure concrete per prevenire nuovi episodi di criminalità. La sicurezza di chi opera al servizio della collettività deve essere una priorità assoluta. Confidiamo nella massima attenzione delle autorità competenti e nella sensibilità della stampa nel dare risalto a questa grave problematica».

