Ospedale di Vibo, si dimette il primario di ginecologia. «Gravi criticità gestionali e strutturali»

VIBO VALENTIA «Criticità gestionali e strutturali che rendono impossibile proseguire nell’attività con la serenità e la sicurezza che il nostro lavoro richiede». Motiva così le sue dimissioni il primario di ginecologia dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia Vincenzo Mangialavori. La richiesta, presentata al commissario dell’Asp Piscitelli, arriva subito dopo le due tragedie che hanno scosso il nosocomio vibonese nelle ultime settimane. Prima quella di Martina Piserà, la 32enne incinta morta per arresto cardiaco appena dopo aver saputo di aver perso il figlio, poi quella più recente della giovane, originaria del Mali, che ha perso anche lei il bambino che portava in grembo da sette mesi. Due tragedie su cui sta indagando la Procura di Vibo Valentia, me che – come precisa il ginecologo – non hanno nulla a che fare con le sue dimissioni.

Gravi criticità strutturali

«Mi vedo costretto – scrive in una lettera – a rassegnare le mie dimissioni dall’incarico di Direttore dell’Unità Operativa di Ginecologia ed Ostetricia del nostro ospedale per motivi profondi e gravi, che nulla hanno a che vedere con gli eventi recentemente riportati dai media. Ci tengo infatti a chiarire fermamente che la mia decisione non è in alcun modo riconducibile né alla tragica morte della signora Martina Piserà, né al caso della paziente straniera che si è presentata in Pronto Soccorso con un’emorragia in atto». «A suo tempo ho accettato l’incarico di primario, animato unicamente dalla passione per il mio lavoro e dall’amore per Vibo, non certo per prestigio o per motivi economici. Mi pregio di aver diretto un Reparto unanimemente giudicato d’eccellenza dai pazienti e dagli addetti ai lavori. Il personale di Medici, Ostetriche e Oss che vi presta servizio si distingue per competenza, preparazione, umanità e dedizione al punto di rappresentare il fiore all’occhiello dello Iazzolino e il mio personale orgoglio. Ma purtroppo da tempo si sono aggravate criticità gestionali e strutturali che rendono impossibile, secondo coscienza, proseguire nell’attività con la serenità e la sicurezza che il nostro lavoro richiede».

Sulle due tragedie

L’ormai ex primario vibonese porge le sue condoglianze alle famiglie e aggiunge: «Riguardo l’immane tragedia della signora Piserà il decesso non è imputabile all’operato del personale del mio reparto». «La paziente, infatti, è giunta da noi con un feto già privo di attività cardiaca e dopo pochissimi minuti dal suo ingresso, ha registrato lei stessa un arresto cardiaco per il quale, nonostante le immediate e corrette procedure diagnostiche e terapeutiche messe in atto dal personale del reparto e dai consulenti anestesista e cardiologo accorsi immediatamente, purtroppo non c’è stato nulla da fare. La patologia che ha determinato il decesso, alla luce dei dati a nostra disposizione, non è riconducibile ad una causa ostetrica. Si tratta naturalmente di un evento tragico, che ci ha profondamente colpiti sul piano umano e professionale, che tuttavia non è collegata alla scelta delle mie dimissioni». «La paziente straniera è giunta in ospedale in condizioni cliniche gravissime, con un distacco completo della placenta con la diagnosi di aborto in atto che ha causato un’emorragia massiva che la stava portando alla morte. L’intervento competente e tempestivo del personale ostetrico, del Laboratorio Analisi, del Centro Sangue, della sala operatoria, degli anestesisti e dei ginecologi ha consentito di salvarle la vita. Il personale dello Iazzolino meriterebbe un plauso e non certo una denuncia ai Carabinieri, né tantomeno il linciaggio mediatico che con troppa facilità e leggerezza si mette in atto soprattutto sui social, ogniqualvolta si verificano episodi del genere. Bisognerebbe avere le competenze e la giusta conoscenza dei fatti per permettersi di giudicare l’operato altrui, soprattutto quando si tratta di questioni mediche».

Una riflessione maturata da tempo

«Riguardo invece alle mie dimissioni – conclude Mangialavori – desidero chiarire che sono frutto di una riflessione maturata da tempo. Appena insediato, ho protocollato agli uffici preposti le richieste di attrezzature che potessero consentirci di erogare prestazioni sanitarie efficienti ed adeguate. Nonostante innumerevoli sollecitazioni, tali richieste sono a tutt’oggi rimaste inascoltate. Lascio questo incarico con grande amarezza, ma con la coscienza pulita e orgogliosa di chi ha sempre lavorato con dedizione e competenza, agendo sempre nel totale rispetto dei pazienti, dei colleghi e della professione che svolgo con onore e fierezza da più di trent’anni».

