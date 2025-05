«Porto di Gioia Tauro in crescita doppia da sei anni. Sì al rigassificatore»

il nodo infrastrutture

CATANZARO «Essere alla guida della più grande infrastruttura della Calabria comporta una grande responsabilità. Tuttavia, i nostri problemi non riguardano soltanto il porto di Gioia Tauro o i porti calabresi: il nostro problema è assicurare una intermodalità, quindi le infrastrutture stradali, ferroviarie e i collegamenti con gli aeroporti calabresi. È un grande problema che stiamo cercando di risolvere. Proprio in queste ore abbiamo finito il documento strategico di sistema, che definisce un piano regolatore portuale valido per tutti i porti calabresi, ciascun porto calabrese avrà una propria destinazione specifica e funzionale». Lo ha detto il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, a margine di un convegno di Ance Giovani a Catanzaro.

I porti calabresi

«Il porto di Gioia Tauro – ha proseguito Agostinelli – continuerà a essere il baricentro del sistema portuale calabrese e l’hub principale del transhipment nel Mediterraneo, lo sarà anche nel futuro, Ma grande attenzione è riservata anche agli altri porti della regione: Crotone, Corigliano, Vibo Valentia e persino Palmi. Ci sono oltre 60 milioni del Pnrr per Rfi: guardiamo con grande attenzione a questi lavori perché il futuro del porto di Gioia Tauro dipende anche molto dall’infrastruttura ferroviaria». Per quanto riguarda nello specifico l’hub gioiese, per Agostinelli i dati segnalano «una totale controtendenza, nonostante la normativa europea sulle emissioni e tutte le crisi geopolitiche il porto di Gioia Tauro continua a registrare una crescita a doppia cifra da sei anni consecutivi. Questo è il risultato che lasciamo».

Il progetto del rigassificatore

Un passaggio sul progetto del rigassificatore di Gioia Tauro, due anni fa dichiarato “strategico” dal governo ma ancora nel limbo: «Siamo sempre stati favorevoli – ha sottolineato Agostinelli – nella misura in cui l’impianto non incida sulle attività commerciali del porto. E potrebbe favorire con le piastre del freddo un’occupazione del nostro immenso retroporto che attualmente è deserto. Sia l’autorità marittima sia quella portuale hanno autorizzato da anni il progetto per cui stiamo aspettando l’esecuzione dei lavori». (a. cant.)

