«Black out sul referendum». La protesta del Pd davanti alle sedi Rai

“Spegniamo TeleMeloni”

“Spegniamo TeleMeloni, accendiamo la democrazia». È il titolo della mobilitazione indetta dal Partito democratico per lunedì prossimo 19 maggio alle 11,30 davanti alle sedi regionali della Rai per protestare contro «il black out informativo in corso» sui referendum che si svolgeranno l’8 e 9 giugno prossimi.

«Tutti i cittadini hanno il diritto di essere informati correttamente e il servizio pubblico radiotelevisivo ha il dovere di informare correttamente», si legge in una nota del partito di Elly Schlein. «I dati Agcom certificano invece che la Rai ha dedicato finora lo 0,62 per cento degli spazi alle consultazioni: TeleMeloni sta spegnendo il servizio pubblico».

La mobilitazione in Calabria

Anche a Cosenza, lunedì alle ore 11.30 davanti sede Rai Calabria ci sarà un presidio del PD alla presenza di Sandro Ruotolo europarlamentare e responsabile informazione della Segreteria nazionale contro il silenzio sui temi del Referendum. Parteciperanno il segretario regionale Nicola Irto, il capogruppo al Consiglio regionale Mimmo Bevacqua, i componenti della Direzione nazionale Carlo Guccione e Enza Bruno Bossio, il coordinatore della Segreteria provinciale Salvatore Giorno, una delegazione del Comune di Cosenza guidata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Mazzuca e composta dal vice Sindaco Maria Locanto, dal capogruppo Francesco Alimena e dal consigliere Giuseppe Ciacco capogruppo al Consiglio Provinciale.

