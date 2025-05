Il Crotone cade allo “Scida”, vince il Vicenza 2-1

playoff serie c

CROTONE Parte male per il Crotone la doppia sfida playoff contro il Vicenza. Allo Scida la squadra di Emilio Longo cede 2-1 e compromette il passaggio del turno. Una gara molto accesa quella tra rossoblù e biancorossi, con tante occasioni da gol, tre reti e un rigore parato da D’Alterio.

All’8’ Tumminello innesca Murano che entra in area ma Costa con una diagonale perfetta ferma in angolo l’attaccante pronto al tiro. Un minuto dopo, sugli sviluppi dell’angolo dalla sinistra è ancora Tumminello a deviare di testa, la palla termina di poco al lato. Al 13′ gran destro al volo di Gallo da fuori, Leverbe ribatte. Al 18’ Crotone ancora vicino al vantaggio: Vitale mette in mezzo per Ricci che ci arriva di testa mandando di un soffio al lato. Al 38’ pericolo per la porta pitagorica con una doppia traversa colpita dagli ospiti nel giro di pochissimi secondi: prima è Rauti a colpire il montante superiore e sulla ribattuta tocca a Morra. Al 42’ ospiti ancora pericolosi con Rauti che a botta sicura a due passi dalla porta, trova una deviazione fondamentale di Giron che salva il punteggio. Nel recupero veneti in vantaggio con Leverbe che di testa, corner dalla sinistra di Costa, supera D’Alterio. Un minuto dopo ammonito Di Pasquale per fallo su Morra. Diffidato, salterà la gara di ritorno. A inizio ripresa novità in campo per gli Squali con Armini che prende il posto proprio di Di Pasquale. Al 49’ gli ospiti hanno l’opportunità di raddoppiare. Morra si ritrova a tu per tu con D’Alterio che lo atterra in area. Per l’arbitro è rigore. Dal dischetto lo stesso Morra si fa parare dal portiere pitagorico il tiro, il risultato resta sullo 0-1. Al 66’ arriva il pareggio del Crotone con Murano (di testa) servito ottimamente da Giron. Al 71’ veneti di nuovo in vantaggio con De Col, destro deviato da Armini che si infila alle spalle di D’Alterio. Al 75’ Gomez vicino al pari di testa, sugli sviluppi di un angolo dalla sinistra, palla di poco alta. Al 9’ arriva il secondo giallo per Cargnelutti che viene espulso. Dopo sei minuti di recupero, l’arbitro fischia la fine. Merceoledì a Vicenza la sfida di ritorno.

Il tabellino

CROTONE: D’Alterio; Guerini (39’st Cocetta), Cargnelutti, Di Pasquale (1’st Armini), Giron (39’st Silva); Gallo (23’st Stronati), Vinicius; Ricci (11’st Gomez), Tumminello, Vitale; Murano. A disp.: Sassi, Martino, Piras, Rispoli, Groppelli, Cantisani, Vilardi, Barberis, Oviszach, Schirò. All. Longo.

VICENZA: Confente; Cuomo (25’st Sandon), Leverbe, Sandon; De Col, Zonta, Carraro (31’st Ronaldo), Costa (41’st Beghetto); Della Latta; Rauti (31’st Della Morte), Morra (25’st Ferrari). A disp.: Massolo, Gallo, Fantoni, Laezza, Talarico, Garnero. All. Vecchi.

ARBITRO: Ubaldi di Roma 1

RETI: 46’pt Leverbe (V), 21’st Murano (C), 26’st De Col (V)

NOTE: Ammoniti: Leverbe (V), Di Pasquale (C), Ferrari (V). Espulso: 45’st Cargnelutti (C) per doppia ammonizione. 8’st D’Alterio (C) para rigore a Morra (V). Spettatori: 6.838.

