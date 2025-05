Internazionali, Paolini ed Errani vincono nel doppio

tennis femminile

ROMA Dopo aver vinto nel singolare Jasmine Paolini trionfa, in coppia con Sara Errani, anche nel torneo di doppio agli Internazionali d’Italia. Le azzurre, campionesse uscenti, in finale, hanno battuto la coppia formata da Veronika Kudermetova ed Elise Mertens in due set con il punteggio di 6-4 7-5. Sara Errani e Jasmine Paolini vincono così il settimo titolo in coppia, tra cui spiccano, insieme al doppio trionfo agli Internazionali d’Italia, anche l’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e il successo al Masters 1000 di Doha. Le azzurre, inoltre, hanno vinto il torneo per due anni di fila: non succedeva dai tempi di Fernandez/Zvereva, campionesse nel 1994 e nel 1995 eguagliando il primato di titoli consecutivi in questa specialità nella storia degli Internazionali d’Italia. Per Paolini, poi, il successo nel doppio femminile è un ulteriore passo nella storia; era dal 1990, infatti, che una giocatrice non riusciva a vincere sia nel singolare che nel doppio – all’epoca fu Monica Seles – al Foro Italico mentre l’italiana è la seconda dopo Zvonareva a Indian Wells nel 2009 a fare doppietta in un Wta 1000.

foto FITP

